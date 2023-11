Himmel & Hölle: Gemeindeboss erklärt – deshalb werden die Steuerunterschiede bleiben

Herr Niederberger, warum gibt es so immense steuerliche Unterschiede je nach Gemeinde?

Ob sie immens sind, stelle ich mal in Frage. Es ist eine logische Folge der Finanzautonomie der Kantone und Gemeinden, respektive des Steuerföderalismus. Dies ist politisch so gewollt und rechtlich so vorgegeben; persönlich finde ich das auch sehr gut. Als Gemeindeverband verteidigen wir jeweils die kantonale und kommunale Finanzautonomie sowie den Steuerföderalismus in Bundesbern.