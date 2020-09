Waldbrände USA : Himmel über San Francisco leuchtet orangerot – Zahl der Toten steigt

Erneut gibt es Tote bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien. Mittlerweile sind auch andere Bundesstaaten vom Feuer betroffen. Die Behörden zeigen sich besorgt.

Das sogenannte North Complex Fire in der ländlichen Region hatte sich am Mittwoch rasch ausgebreitet und Tausende Menschen in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Feuerwehr sind dort 2000 Gebäude beschädigt worden oder ganz abgebrannt.

Zootiere werden künstlich beleuchtet

Zahl der Todesopfer steigt weiter an

14’000 Feuerwehrleute kämpften am Mittwoch gegen 28 grössere Waldbrände in dem Westküstenstaat an. In diesem Jahr wurde bereits eine Rekordfläche von mehr als 10’000 Quadratkilometern Land zerstört. Nach Mitteilung der Feuerwehr kamen in den vergangenen Wochen acht Menschen ums Leben, darunter zwei Einsatzkräfte. Mit den am Mittwoch bekannt gewordenen Todesfällen ist diese Zahl nun weiter angestiegen. Auch in Idaho trieben Brände Menschen in die Flucht. In Colorado und Montana sorgte polare Kaltluft für etwas Erleichterung.