VW Golf I Cabriolet

Himmel und Henkel

Der Überrollbügel war beim VW Golf Cabriolet von Anfang an ein Stein des Anstosses. Aber mit der Zeit gewöhnten sich die Besitzer daran, schliesslich hatte der stabile Überrollschutz auch Vorteile.

Ein VW Golf Cabriolet aus dem Jahr 1988 – mit fetten Kotflügelverbreiterungen und verkleideten Stossfängern – alles in Wagenfarbe lackiert.

Offene Volkswagen haben eine lange Tradition. Bereits 1938 wurde das erste Käfer-Cabriolet gesichtet, offiziell gab es ab 1949 sowohl eine 2+2-sitzige Hebmüller-Version, die allerdings nur ein Jahr lang gebaut wurde, als auch das viersitzige bei Karmann gebaute Cabriolet. Als 1977 die ersten Bilder vom kommenden VW Golf Cabriolet in der Presse erschienen, da verkaufte sich das Käfer-1303-Cabriolet noch ganz hervorragend. Dass Volkswagen trotzdem am Nachfolger arbeitete, lag auch daran, dass der Käfer schlecht dafür gerüstet war, die scharfen Abgasnormen der Amerikaner zu erfüllen, ein Problem, welches der Golf nicht hatte. Und so schnitt man dem Golf das Dach ab und verpasste ihm eine Stoffkapuze. Auf einen Überrollbügel (im Volksmund «Henkel» genannt) schien man, für viele Beobachter überraschend, verzichten zu wollen.