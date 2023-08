Blue Moon: Das sind die schönsten Bilder

Der Mond steht im August so gross und hell am Himmel wie zu keiner anderen Zeit. Bereits am 1. August präsentierte sich der Vollmond in besonderer Pracht. Für diejenigen, die den Supermond verpasst haben, gab es nun eine erneute Gelegenheit: In der Nacht auf Donnerstag erschien erneut ein Vollmond, der sogar noch näher an der Erde war.