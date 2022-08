Indien : Hinduistisches Geschwisterfest – Mann findet «Schwestern» via Tinder

Während des heiligen Schwestern-Festes in Indien ehren sich Schwestern und Brüder gegenseitig. Weil ein Mann keine Geschwister hat, suchte er sich kurzum zwei Fake-Schwestern auf Tinder. Nun feiern sie zu dritt.

In Indien war das «Alleinesein» des Mannes ein grosses Thema, sämtliche Medien haben darüber berichtet.

Um an einer hinduistischen Tradition teilzunehmen, hat sich ein Mann kurzum auf Tinder zwei Frauen gesucht, die für ihn nun als Schwestern fungieren.

In Indien feiern gerade viele Menschen ein wichtiges hinduistisches Fest, bei dem sich Geschwister ehren. Dabei binden Schwestern ihren Brüdern am Donnerstag ein Armband aus roten und goldenen Fäden sowie teils auch Glasperlen um, das sie beschützen soll. Sie singen Mantras und sprechen Gebete. Die Brüder wiederum verpflichten sich, ihre Schwestern zu beschützen und geben ihnen ein Geschenk als Dankeschön. Oft füttern die Geschwister sich gegenseitig mit Süssigkeiten.

Wichtiges Fest für verheiratete Frauen

In diesen Tagen berichteten in Indien viele Medien von einem Mann ohne Schwestern, der Angst hatte, etwas zu verpassen – und dann auf der Dating-App Tinder nach Ersatz-Schwestern fürs Fest suchte. Er habe inzwischen zwei interessierte Frauen gefunden, nun würden sie zu dritt feiern.

Das Fest ist gerade in ländlichen Gegenden in Nordindien für verheiratete Frauen wichtig. Denn nach patriarchaler Tradition gehören sie nach der Heirat zur Familie des Ehemannes, leben mit ihm bei den Schwiegereltern und sehen ihre eigenen Eltern kaum noch. Beim Fest haben sie aber eine Gelegenheit, ihre Eltern wieder zu besuchen, denn ihre Brüder leben traditionell weiter bei ihnen. Aber auch in urbanen Gegenden ist das Fest sehr populär und inzwischen wird es teils auch von Leuten gefeiert, die nicht miteinander verwandt sind, von Frauen untereinander oder von Muslimen, obwohl es ein Hindu-Fest ist.