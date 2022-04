Texas und Kalifornien : Hingerichtet nach 32 Jahren, aufgehoben nach 40 Jahren – zwei Todesurteile

In Texas wurde der älteste Insasse des Todestrakts 78-jährig exekutiert. In Kalifornien ist hingegen ein Todesurteil lange nach der Tat für ungültig erklärt worden.

Fast 40 Jahre nach einem tödlichen Familienstreit hat das Oberste Gericht in Kalifornien das Todesurteil gegen einen 58-Jährigen aufgehoben. Die Verteidiger hätten im Prozess gegen den Willen ihres Mandanten zwei Tötungen eingeräumt, um eine Verurteilung nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes zu erreichen, schrieb Richterin Leondra Kruger am Donnerstag. Das sei ein Verstoss gegen das Recht des Mannes, seine Verteidigung selbst zu bestimmen. Den Schuldspruch wegen Mordes am Vater des Verurteilten erhielt das Gericht aufrecht.

Fälschliches Urteil wegen Mehrfachmordes

Ältester Insasse eines Todestrakts in Texas hingerichtet

Ein anderer Verurteilter konnte der Hinrichtung nach langjährigem Aufenthalt im Todestrakt nicht entgehen. Fast 32 Jahre nach dem Mord an einem Polizisten ist Carl Wayne Buntion in Texas hingerichtet worden. Der 78-Jährige war der älteste Insasse in einem Todestrakt des US-Bundesstaates. Er starb am Donnerstag in der Haftanstalt von Huntsville durch eine Giftspritze, wie die Gefängnisverwaltung mitteilte. In der jüngeren Geschichte der USA war der älteste Gefängnisinsasse, der hingerichtet wurde, 2018 der 83-jährige Walter Moody in Alabama.