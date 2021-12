USA : Hingerichteter Mörder führt mit Skizze Ermittler zu weiterer Leiche

Der zum Tode verurteilte David Neal Cox gestand kurz vor seinem Tod einen weiteren Mord. Eine von ihm gezeichnete Karte führte die Ermittler zu seiner Schwägerin.

David Neal Cox wurde am 17. November 2021 hingerichtet.

David Neal Cox wurde am 17. November im US-Bundesstaat Mississippi hingerichtet. Der wegen Ermordung seiner Frau und Vergewaltigung seiner damals zwölfjährigen Stieftochter zum Tode Verurteilte hatte seinen Anwälten zuvor eine Skizze überreicht, die zu einer weiteren Leiche führte.



Cox, 50, gestand die Ermordung seiner Schwägerin, Felicia Cox, im Jahr 2007 und gab auf einer Karte detailliert an, wo er ihre Leiche begraben hatte, dies teilte Bezirksstaatsanwalt John Weddle am Montag auf einer Pressekonferenz mit.