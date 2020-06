Schutz vor Demonstranten

Hinter diesen Brettern steht Winston Churchill

Gruppen aus der Black-Lives-Matter-Bewegung rufen für das Wochenende in Grossbritannien zu Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf. Deswegen wurde in London die Statue des legendären Premierministers Churchill ummantelt.

«Absurd und schändlich»

Verschiedene Gruppen aus der Black-Lives-Matter-Bewegung (»Schwarze Leben zählen») haben für das Wochenende in Grossbritannien zu Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt aufgerufen. Rechtsextreme Gruppen kündigten an, Denkmäler zu «schützen». Ausgelöst wurden die Proteste durch den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA Ende Mai.

Bereits am 8. Juni mussten in London im Zusammenhang mit Anti-Rassismus-Demonstrationen Sprayereien von der Churchill-Statue entfernt werden.

Sklavenhändler Colston soll ins Museum

In Bristol hatten Demonstranten die Skulptur des Sklavenhändlers Edward Colston vom Sockel gerissen und ins Hafenbecken geworfen ( 20 Minuten berichtete ). Sie wurde inzwischen geborgen und soll in einem Museum ausgestellt werden.

Im Lauf der Woche wurden mehrere Statuen in London von Behörden abmontiert, weil sie an Persönlichkeiten erinnerten, die in Sklavenhandel verwickelt waren. Auch in anderen Landesteilen gab es Forderungen, die Statuen umstrittener Persönlichkeiten zu entfernen.