Rechtlich und psychologisch problematisch – «Hintergeht mich mein Crush?» – App überführt Untreue mit Handynummer

«So setzt die Erfinderin viele Menschen unter Leidensdruck»

Psychotherapeut Felix Hof findet die Plattform «hochproblematisch»: « Damit wird ein Tor für indirekte Kontrolle geöffnet .» Photostudio in Uznach

Felix Hof, was halten Sie von dieser Plattform?

Ich finde sie hochproblematisch. Apps wie diese sind ideale Nahrung für zwischenmenschliche Schwierigkeiten, fragiles Vertrauen und grenzüberschreitendes Verhalten. Damit wird ein Tor für indirekte Kontrolle geöffnet, denn dann verliert man schnell das Bewusstsein von dem, was angebracht ist und dem, was schon an Stalking grenzt.

Die Plattform soll gerade während der Kennenlernphase dabei helfen, herauszufinden, ob der Flirt es ernst meint.

Das ist absoluter Quatsch und vermittelt ein falsches Bild, denn gerade in der Kennenlernphase sollte kein Misstrauen stattfinden. Diese Zeit ist dafür da, Vertrauen aufzubauen und das geschieht nur, wenn man sich aufeinander einlässt und sich so akzeptiert, wie man ist. Eine tiefe Verbindung kann nicht über gegenseitiges Kontrollieren entstehen. Es braucht Vertrauensvorschüsse und keine heimlichen Nachforschungen.

Heimlich soll es nicht sein. Die Verantwortlichen schreiben auf ihrer Webseite, dass man die betreffende Person einweihen soll, sobald man die Nummer suchen möchte.

Das ist ein Witz und wird so nicht passieren. Das steht vielmehr da, damit sich die Betreiberin rechtlich und vielleicht auch moralisch absichern kann. In Wirklichkeit wird keiner die Erlaubnis einholen, das wird immer hinterrücks passieren und das kann unheilvolle Folgen haben - für die involvierten Personen aber auch für die Beziehung. Der hintergangene Part fühlt sich infrage gestellt, stark verunsichert und vielleicht sogar verängstigt - das kann dann auch zu massiver Abwehr führen. Eine gesunde Beziehung hält so etwas in der Regel nicht aus.

Können Sie der App etwas Positives abgewinnen?

Nein, ganz im Gegenteil. Wie man es dreht und wendet, es gibt nichts, was für diese App spricht. Die Erfinderin setzt mit dieser Idee viele Menschen unter Leidensdruck. Die User und Userinnen werden sich unweigerlich selbst verletzen, denn wer auf der Suche nach auffälligem Verhalten ist, der wird immer Belege dafür finden. Das verunsichert nur noch mehr - und das nimmt die App-Betreiberin in Kauf. Sie macht Geld mit dem Kontrollverlangen der Menschen und das ist nichts Gutes.

Wer sind die Menschen, die diese Kontrolle brauchen?

Die aktive Suche nach Fehlern hat eine masochistische Komponente. Meist sind es Personen, die in früheren Beziehungen enttäuscht wurden. Auf andere reagieren sie per se verunsichert, sie suchen Bestätigung und prüfen immer wieder, was der andere sagt. Ganz nach dem Motto: «Du sagst, du liebst mich, aber ich spüre es nicht!».

Was kann man machen, wenn man an den Aussagen der anderen Person zweifelt, diese aber nicht kontrollieren will?