Kitz: Niels Hintermann starker Dritter, Marco Odermatt zuversichtlich

2. Training in Kitzbühel : Hintermann starker Dritter, Odermatt «nimmt schnelle Linie lieber morgen»

Das zweite Training auf der Streif fand am Donnerstagmorgen wegen heftigen Schneefalls verkürzt statt. Der Italiener Christof Innerhofer lieferte dabei die Bestzeit ab.

Frau Holle hat die Streif im Schwitzkasten. Wegen erwarteter Schneemassen wurde bereits das Rennprogramm umgestellt. Und nun musste in Kitzbühel auch für das zweite Abfahrtstraining umdisponiert werden: Wegen starker Schneefälle in der Nacht auf Donnerstag konnte nur auf der verkürzten Strecke trainiert werden. Heisst: Nur rund 70 Sekunden anstatt der legendären knapp 120 waren die Athleten in der Hocke.

Mit Start von der Alten Schneise und zunehmend Schnee auf der Piste lieferte der Italiener Christof Innerhofer vor dem Franzosen Johan Clarey (+0.16 Sekunden) die schnellste Zeit ab. Drittschnellster war am Donnerstagmorgen der Schweizer Niels Hintermann (+1.05). «Die Wettervorhersagen für morgen sind ja auch nicht gerade rosig», sagte der Zürcher nach seinem Lauf im SRF. «Deshalb bin ich das verkürzte Training als Renntag angegangen.» Sollte das Rennen ebenfalls in verkürzter Form stattfinden, wäre er so am besten vorbereitet. Hintermann weiter: «Die Piste ist nach wie vor in gutem Zustand, wird tendenziell noch etwas schneller.»