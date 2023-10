Hinterstockensee : Taucher bergen eine Tonne Müll

«Einen ganzen Container voller Müll haben wir herausgefischt», sagt Ducret zu 20 Minuten. Von Ködern und Netzen zu Veloteilen zu einem ganzen Liegestuhl fanden die Helfenden alle möglichen Dinge, die nicht in den See gehören.

Im Hinterstockensee unterhalb des Stockhorns wurde am Samstag den ganzen Tag getaucht: 45 Taucher fischten mithilfe von 15 Fischern diversen Unrat aus dem schönen Bergsee.

Die Organisatoren der Veranstaltung erwarteten allen möglichen Unrat, «denn im See werden Forellen ausgesetzt, was ihn bei Fischern sehr beliebt macht», sagte Daniel Ducret (34), Präsident des Vereins Highland Fishing, zu 20 Minuten. Die Seeputzete ist laut Ducret notwendig, da der Abfall andernfalls im Wasser verbleibt, sich langsam auflöst und ins Grundwasser gelangt, was den Organismen schadet.