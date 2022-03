Mord an Karm Ahmed – Hinweis zu Betonblock auf Leiche eingegangen

Im Jahre Dezember 2007 wurde ein Ägypter tot im Barchetsee vorgefunden. Dieser Fall wurde am Mittwochabend in der Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» aufgegriffen. Danach bekam die Polizei einen neuen interessanten Hinweis.

Darum gehts Der Mord an Karm Ahmed, welcher sich vor 15 Jahren zugetragen hat, wurde am Mittwoch in der Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» aufgegriffen.

In der Sendung werden jeweils ungelöste Kriminalfälle vorgestellt und die Zuschauer und Zuschauerinnen um Hinweise dazu gebeten.

Nach der Präsentation des Thurgauer Falls kamen über 80 Hinweise rein, darunter ein interessanter Hinweis zum Betonblock, an den die Leiche gefesselt war.

Die Polizei nimmt weiterhin Hinweise entgegen und zahlt dafür eine Belohnung von 10’000 Franken.

Am 13. Dezember 2007 ist im Barchetsee in Oberneunforn TG ein 27-jähriger Mann erschossen aufgefunden worden. Der Ägypter wurde mit mehreren Kugeln regelrecht durchsiebt und an einen Betonklotz gebunden im See aufgefunden. Die Umstände zum Mord sind nach wie vor unklar, weshalb sich die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch ans TV-Publikum wandte.

Neue Erkenntnisse

Die Kantonspolizei Thurgau teilte am Donnerstag mit, dass sie einen vielversprechenden Hinweis bezüglich des Betonblocks erhalten habe. Ins Detail gehen will die Kapo auf Anfrage jedoch nicht. Insgesamt gingen über 80 Hinweise ein. «Jedem einzelnen dieser Hinweise wird sorgfältig nachgegangen», sagt die Kapo Thurgau zu 20 Minuten. Weiterhin gibt es eine Belohnung von 10’000 Franken für Hinweise, die zur Lösung dieses Falles führen.

Anruf aus Telefonzelle

Seit 15 Jahren ermittelt die Kapo Thurgau im Mordfall Karm Ahmed. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung war er 27 Jahre alt. Er war 1,70 m gross und schlank. Am 10. Dezember 2007 wurde Karm Ahmed das letzte Mal in einem Lokal in Schaffhausen gesehen, welches sich 15 Kilometer vom Barchetsee befindet. Er war mit Freunden in der Innenstadt von Schaffhausen unterwegs. Dann erhielt er einen Anruf, welchen ihn laut seinen Freunden augenscheinlich beschäftigte. Ihnen teilte er mit, es wäre seine Frau, wie sich später rausstellte, kam dieser Anruf von einer Telefonzelle, welche sich drei Kilometer vom Lokal entfernt befand.

Drei Tage später fand man die Leiche im Barchetsee. Doch ermordet wurde der Ägypter vermutlich andernorts. Beim See wurden keinerlei Indizien auf Schüsse vorgefunden. Klar ist jedoch, dass alle Schüsse von der gleichen Handfeuerwaffe stammen.

Drogen im Auto