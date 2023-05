Hinwil: Polizei schnappt Autoposer

Drei Autofahrer und ein Motorradfahrer wurden aufgrund ihrer Fahrweise wegen des Verursachens von vermeidbarem Lärm an die zuständigen Statthalterämter verzeigt.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitag- und Samstagabend im Bezirk Hinwil bei einem gezielten Polizeieinsatz gegen lärmverursachende Auto- und Motorradfahrer mehrere technisch abgeänderte Personenwagen stillgelegt.

Drei Autofahrer und ein Motorradfahrer wurden aufgrund ihrer Fahrweise wegen des Verursachens von vermeidbarem Lärm an die zuständigen Statthalterämter verzeigt.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitag- und Samstagabend gezielt nach Autoposern Ausschau gehalten.

Sie sind zu laut und und mit unerlaubten technischen Abänderungen unterwegs: die sogenannten Autoposer. Am Freitag- und Samstagabend hielt die Zürcher Kantonspolizei gezielt Ausschau nach ihnen. Dabei wurden in Wetzikon, Hinwil, Dürnten und Rüti 15 Autos und Motorräder angehalten und einer eingehenden Kontrolle unterzogen, wie die Zürcher Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mitteilte.