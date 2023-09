SRF mit Nati-Rap vor Kosovo-Spiel: Wie findest du den Track?

«Granit Xhaka ist in Leverkusens Mittelfeld neu der Macker», «für Denis Zakaria sagt Monaco besten Dank, er sass bei Chelsea ohnehin meist auf der Bank» oder «Dan Ndoye spielt für Bologna neu»: Kurz vor dem EM-Quali-Spiel der Nati am Samstag in Kosovo (2:2) zählte SRF-Moderator Dominic Ledergerber die Sommertransfers der Nati-Stars zusammen. Zur Überraschung der Fussball-Nation tat er dies in Form eines Raps – auf dem Beat des Super-Hits der «Fantastischen Vier» mit dem Titel «MfG».