John Baker – Hipster-Bäcker zieht es an die Zürcher Luxusmeile

Darum gehts Kultbäcker John Baker eröffnet eine neue Filiale an der Bahnhofstrasse.

Den Präsidenten der City-Vereinigung freut es, dass es John Baker an der Bahnhofstrasse versuchen will.

«John Baker – soon» steht am Schaufenster im Gebäude der Zürcher Kantonalbank an der Bahnhofstrasse. Wie 20 Minuten weiss, ist die Eröffnung der neusten Filiale der Kultbäckerei Ende April geplant. Neben den Läden am Stadelhofen und Helvetiaplatz ist es damit die dritte John-Baker-Filiale in Zürich. Inhaber Jens Jung möchte zum jetzigen Zeitpunkt keine Details bekanntgeben, wie er auf Anfrage sagt.

Milan Prenosil, Präsident der City-Vereinigung, freut es, dass es John Baker an der Bahnhofstrasse versuchen will und sieht die Bäckerei als willkommene Abwechslung zwischen all den Luxusmarken. Dass es kaum Lebensmittelläden an der Bahnhofstrasse gibt, liegt laut Prenosil an den hohen Mieten, welche sich praktisch nur noch Luxusmarken leisten können.

«Scheint sich für einzelne Lebensmittelanbieter finanziell zu lohnen»

Michael Kleinert, Leiter des Instituts für Lebensmittel- und Getränkeinnovation an der ZHAW in Wädenswil, schätzt die Erfolgschancen einer John-Baker-Filiale an der Bahnhofstrasse trotz hoher Mieten als gut ein. «Er ist ein Kultbäcker, er versteht seinen Job und hat ein modernes Marketingkonzept. Es gelingt ihm, die jungen und urbanen Leute anzusprechen», sagt Kleinert.

Dass es aufgrund der hohen Mieten an der Bahnhofstrasse Preisunterschiede zwischen den einzelnen John-Baker-Filialen geben wird, glaubt er nicht. «Neben Sprüngli hat ja auch die Confiserie Bachmann eine Filiale an der Bahnhofstrasse. Es scheint sich also für einzelne Lebensmittelanbieter finanziell zu lohnen», so Kleinert.