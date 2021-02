Hirsch mit behaarten Augäpfeln entdeckt

1 / 3 Ein wenig gewöhnungsbedürftig ist der Anblick dieser Hirschaugen schon. Schliesslich wuchern Haare auf ihnen. SCWDS/National Deer Association Die Diagnose lautet: Hornhautdermoide, die wahrscheinlich auf einen embryonalen Entwicklungsfehler zurückzuführen sind. SCWDS/National Deer Association Die Expertinnen, die das Tier untersucht haben, gehen davon aus, dass sich die Demoide allmählich entwickelten und dass der Hirsch in der Lage war, sich mit der Zeit an sein abnehmendes Sichtfeld anzupassen. SCWDS/National Deer Association

Darum gehts In den USA wurde ein Hirsch entdeckt, dessen Augäpfel behaart waren.

Die Diagnose lautet Hornhautdermoide.

Es handelt sich dabei um erst den zweiten Fall dieser Art.

So einen seltsamen Hirsch habe sie in all ihren Jahren als Jagd-Journalistin noch nicht gesehen, beginnt Lindsay Thomas Jr. ihren Blogeintrag über den Weisswedelhirsch, der im August 2020 der «Report sick deer»-Hotline der amerikanischen National Deer Association gemeldet wurde. Dorthin kann man sich wenden, wenn man krankes oder verletztes Rotwild entdeckt.

Das haben auch die Anwohner von Farragut, einem Vorort von Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee getan, als sie den blutenden und offensichtlich desorientierten Weisswedelhirsch in ihrer Gegend entdeckten. Dass ihre Entdeckung besonders war, ahnten sie nicht.

Haare auf den Augen

Auch die Vertreter der zuständigen Wildtierbehörde tappten im Dunkeln. Weil das Tier zudem keine Scheu vor Menschen aufwies, vermuteten sie, dass er mit der Chronic Wasting Disease – kurz CWD – infiziert war. Sie töteten ihn, um zu verhindern dass sich die tödliche Prionenkrankheit, die Ähnlichkeiten mit der bei Rindern vorkommenden Bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE) aufweist, weiter ausbreitet.

Um Gewissheit zu erlangen, wurde der Kopf des Hirsches zur Untersuchung an die Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study Unit (SCWDS) an der University of Georgia geschickt. Dort erkannten die Experten, dass der Hirsch nicht wie vermutet an CWD, sondern der epizootischen hämorrhagischen Krankheit (EHD) litt, die Fieber und Desorientierung verursachen kann. Zudem stellten sie fest, dass die Augäpfel des Tiers über und über von Haaren bedeckt waren. Doch warum?

Erst der zweite Fall

In einem offiziellen Bericht heisst es, dass das Reh anstelle seiner Hornhaut, dem durchsichtigen Teil des Auges, der die Iris und die Pupille bedeckt, Hautscheiben hatte. Der bizarre Zustand sei ein seltenes Beispiel für Hornhautdermoide. Diese treten auf, wenn Gewebe eines bestimmten Typs an der falschen Stelle des Körpers wächst.

«Hornhautdermoide, wie im Fall dieses Rehs, enthalten oft Elemente der normalen Haut, einschliesslich Haarfollikel, Schweissdrüsen, Kollagen und Fett. Die Massen sind in der Regel gutartig und angeboren, wahrscheinlich durch einen embryonalen Entwicklungsfehler entstanden», so die Autorinnen Nicole Nemeth und Michelle Willis. Sie gehen davon aus, dass sich die Demoide allmählich entwickelten und dass der Hirsch in der Lage war, sich mit der Zeit an sein abnehmendes Sichtfeld anzupassen.» Es ist erst die zweite Sichtung von einem Hirsch mit der Diagnose. Der erste Fall wurde 2007 in Louisiana dokumentiert.

Mit Haaren auf den Augen kennt sich auch ein junger Iraner aus. Auf seinem Augapfel wuchern Härchen aus einer Zyste, die im Laufe seines Lebens immer grösser geworden ist.