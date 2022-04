Obersimmental - Hirsch verfängt sich in Weidezaun und wird dank GPS-Sender gerettet 

Boltigens Wildhüter Remo Tännler entdeckte das Tier in Not.

Ein junger Hirsch im Obersimmental verfing sich vor einigen Tagen in einem Weidezaun. Boltigens Wildhüter Remo Tännler entdeckte das Tier in Not. Der Hirsch war zuvor mit einem GPS-Sender versehen worden, was ihm womöglich das Leben gerettet hat.