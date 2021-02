Ein Wildhüter verabreichte ihm eine Beruhigungsspritze und so konnte er wieder in die Freiheit entlassen werden.

Dieser Hirsch verirrte sich am Freitag in den Cresta Run.

Zwischen St. Moritz und Celerina GR befand sich am Freitag ein Hirsch auf dem Cresta Run.

Ein ausgewachsener Hirsch ist am Freitag auf den Cresta Run geraten. Alleine kam er vom Eiskanal nicht mehr weg. Deshalb wurde die Wildhut aufgeboten.

Martin Greenland vom Cresta Run bestätigt den Vorfall gegenüber der «Südostschweiz». Es sei sehr aussergewöhnlich, dass sich so ein grosses Tier in der Nähe des Zielraumes der Olympia Bob Rund aufhalte. Erst befand sich der Hirsch offenbar ausserhalb des Eiskanals. Als er jedoch einen Mitarbeiter sah, sei er erschrocken und in den Cresta Run gerutscht. Von da konnte das Tier nicht mehr alleine weg.