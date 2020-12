Marcel Hirscher, der im September 2019 seinen Rücktritt gab und Österreich in ein Tal der Tränen stürzte, trainierte im Rennanzug und mit Rennski zusammen mit dem österreichischen Riesentorlauf-Team auf der Reiteralm in der Nähe von Schladming. Auf Instagram postet der achtfache Gesamtweltcupsieger dazu: «That’s what it is about« was so viel wie «genau darum gehts» heisst.