Hirschis Sieg ist historisch. Er ist nämlich der erste Schweizer seit 8 Jahren, der eine Etappe an der wichtigsten Radrundfahrt der Welt gewinnt. Fabian Cancellara gelang 2012 der letzte Sieg. Er gewann damals den Prolog in Lüttich/Belgien. Überdies ist es der 59. Etappensieg der Schweiz an der Tour de France.

«Ich hätte es nicht gedacht»

So war der Berner gut 40 Kilometer vor dem Ziel in einer sechsköpfigen Gruppe ausgerissen. Am Anstieg zum Suc au May, einem Berg der zweiten Kategorie, konnte sich Hirschi dann absetzen. Ein paar Radfahrer wie der Deutsche Maximilian Schachmann und der Spanier Marc Soler machten sich auf die Verfolgung, schafften es aber nicht und wurden stattdessen von der Gruppe um Superstar Julian Alaphilippe eingeholt. Und so kam es, dass dem Berner die Soloflucht gelang. Der 22-Jährige hielt alle auf Distanz und durfte nach einem zweiten Platz in Nizza und Rang drei in Laruns erstmals jubeln.