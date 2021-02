«Sie lassen sich nicht von Tafeln aufhalten» : Hirschkalb stirbt wegen rücksichtslosem Tourenskifahrer

Weil ein Tourenskifahrer dicht neben dem Hirschgehege eines Landwirtes im Wallis durchfuhr, erschraken sich die Tiere so sehr, dass sie ein junges Kalb überrannten. Der Bauer, der ebenfalls im Gehege war, kam mit einem Schrecken davon.

Helmut Kiechler betreibt mit seiner Partnerin im Wallis eine Hirschfarm. Der Landwirt hat ein schweres Wochenende hinter sich: Am Samstag musste er eines seiner Hirschkälber mit der Jagdflinte erlösen, wie der «Walliser Bote» berichtet. Das Kalb hatte sich das Rückgrat gebrochen, nachdem es von aufgeschreckten Hirschen niedergetrampelt wurde. Grund für den Schreck war ein Tourenskifahrer, der dicht am Gehege der Tiere vorbeifuhr. Auch Kiechler war zu diesem Zeitpunkt im Gehege, mit etwas Pech hätte es auch ihn erwischen können. Da die Hirsche 100 bis 150 Kilogramm auf die Waage bringen, könnte ein solcher Vorfall auch für Menschen tödlich enden.

Seit 2003 betreibt Kiechler in Blitzingen VS mit seiner Partnerin die besagte Hirschfarm. Damals hätte es noch praktisch keine Tourenskifahrer gegeben, welche die steilen Hänge hinunterflitzten. Dies habe sich in den letzten Jahren geändert: «Viele Hänge im Goms sind derart zerfahren, da findet man keine zwei Meter unberührte Fläche zwischen zwei Spuren.» Und dies, obwohl sich das Gelände in einer Wildschutzzone befindet und mit Schildern signalisiert wird, dass das Betreten der Hänge nicht erlaubt ist. «Die Rücksichtslosen lassen sich nicht von Tafeln aufhalten. Die Wildhut kennt das Problem, ihr sind aber die Hände gebunden. Es fehlt die gesetzliche Grundlage, damit sie Bussen aussprechen kann. Hier müsste sich dringend etwas ändern.»