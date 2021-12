Bad Ragaz SG – Hirschkuh angefahren und liegen gelassen

Telefon 117 anrufen und Polizei informieren (auch bei Haustieren); die Nummern an den Strassenlaternen können der Polizei Aufschluss über den Unfallstandort geben.

Tote Tiere sollten an den Hinterpfoten an den Strassenrand gezogen werden (Bei Unklarheit, ob das Tier bereits tot oder lediglich in Schockstarre verfallen ist, sollte es nicht berührt werden).