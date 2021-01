Die Hirslanden-Gruppe habe aber die Symbolkraft der Impfung unterschätzt, heisst es in einem offenen Brief an die Thurgauer Bevölkerung.

Der CEO der Hirslanden AG entschuldigt sich in einem offenen Brief an die Thurgauer Bevölkerung für die Vorzugsimpfung von Johann Rupert (70), die am Donnerstag publik wurde. «Mit diesem Schreiben wende ich mich an Sie, da es mir daran liegt, Ihnen die Ereignisse rund um die geplante Durchimpfung der Bürgerinnen und Bürger des Kantons Thurgau nochmals im Detail zu erläutern», schreibt Daniel Liedtke.