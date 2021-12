Zentralschweizer Spitäler schlagen Alarm – Hirslanden Klinik St. Anna ist voll – vor allem Ungeimpfte auf IPS

«Wir sind infrastrukturell wie personell an unseren Kapazitätsgrenzen», meldet die Hirslanden Klinik St. Anna am Montag. Aktuell seien zwei komplette Bettenstationen mit Covid-Patientinnen und -Patienten belegt. Auch die Intensivpflegestation sei meistens voll besetzt. Denn frei werdende Kapazitäten sind innerhalb kurzer Zeit neu vergeben. Die Hälfte der zertifizierten IPS-Betten wird dabei von Covid-Patientinnen und -Patienten belegt. Die tagesaktuellen Zahlen bezüglich der Anzahl hospitalisierter Personen sind bei Lustat ersichtlich.

Vor allem Ungeimpfte auf der IPS

Auffallend: Auf den Bettenstationen der Klinik liegen mehrheitlich, auf der IPS vor allem ungeimpfte Personen. Um genau zu sein: Aktuell befindet sich lediglich eine doppelt geimpfte Person wegen einer Covid-Erkrankung in der Klinik St. Anna in Intensivpflege. Für Direktor Martin Nufer ist dies ein klares Zeichen, dass die Impfung vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Er ergänzt: «Die allermeisten doppelt geimpften Personen, die sich bei uns in Spitalpflege befinden, haben ein geschwächtes Immunsystem, leiden an Vorerkrankungen oder sind in einem hohen Alter. Wir appellieren einmal mehr an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen.» Eine Impfung schützt laut Nufer nicht nur einen selbst, sondern auch Dritte, die aufgrund einer schweren Krankheit oder eines Unfalls auf Spitalpflege dringend angewiesen sind. Denn weil die IPS derzeit stark unter Druck sei, könne eine angemessene Behandlung für Drittpersonen möglicherweise nicht mehr gewährleistet werden. Immerhin könne die Klinik aktuell noch alle verfügbaren IPS-Betten betreiben.