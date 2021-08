Beverinrudel Graubünden - Hirtin von 3 Wölfen überrascht – Kanton fordert Wolfsabschuss

Eine Hirtin am Schamserberg hatte kürzlich zwei Begegnungen mit Wölfen des Rudels.

Die Wölfe dieses Rudels sind in jüngster Vergangenheit vermehrt durch problematisches Verhalten aufgefallen.

Auf einer Alp am Schamserberg in Graubünden kam es zu zwei Wolfsbegegnungen.

Für eine Hirtin auf einer Alp am Schamserberg kam es in letzter Zeit zweimal zu brenzligen Wolfsbegegnungen, wie das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden (AJF) in einer Mitteilung schreibt. Beim ersten Aufeinandertreffen war die Hirtin mit ihrem Hirtenhund zum Rekognoszieren einer Weidefläche unterwegs, als ein Wolf sie von hinten anknurrte. Die Hirtin handelte korrekt und machte laut auf sich aufmerksam, woraufhin der Wolf sich entfernte.