Kunsthaus Zürich: Nun werden die Bührle-Werke von Raphael Gross durchleuchtet

Die Stadt, der Kanton sowie der Trägerverein des Kunsthauses haben am Freitag in einer gemeinsamen Medienmitteilung informiert, dass Gross die Bührle-Werke durchleuchten wird.

Dabei geht es vor allem darum, zu klären, ob sich unter diesen Werken Kulturgüter befinden, die von den Nationalsozialisten entzogen wurden. Diese Aufgabe übernimmt nun der Historiker Prof. Raphael Gross, scheibt die Stadt Zürich, der Kanton Zürich und die Zürcher Kunstgesellschaft in einer gemeinsamen Medienmitteilung am Freitag.

730’000 Franken für die Forschung

Am runden Tisch vorgeschlagen

Prof. Dr. Raphael Gross ist Historiker und in Zürich aufgewachsen. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt im Vereinigten Königreich und seiner Tätigkeit als Direktor des Jüdischen Museums Frankfurt am Main ist er seit 2017 Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum. Er ist an zahlreichen Restitutionsverfahren massgeblich beteiligt gewesen. Seit 2016 ist er Mitglied der deutschen «Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz».