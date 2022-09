Mels SG: Historische Mühle in Vollbrand – «es ist kein Brandstifter unterwegs»

Am Montag kam es in Mels SG zu einem Vollbrand einer ehemaligen Mühle.

Am Montagnachmittag geriet in Mels SG eine Mühle aus dem 15. Jahrhundert in Vollbrand . Die Rettungskräfte konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf nahegelegene Gebäude verhindern. Der Sachschaden an der historischen Mühle wird jedoch auf 100’000 Franken geschätzt.