In Singen am Hohentwiel (D) ist die historische Scheffelhalle in Flammen aufgegangen.

In Singen am Hohentwiel (D), nahe der Grenze zur Schweiz, fing in der Nacht auf Dienstag die denkmalgeschützte Scheffelhalle Feuer. Laut dem «Südkurier» wurden Anwohner mitten in der Nacht durch laute Explosionen geweckt. Kurz darauf waren ein grosses Feuerwehraufgebot sowie die Polizei vor Ort, die Schaulustige zurückhielt. Da die Rauchsäule und der Feuerschein von weitem sichtbar waren, gingen bei der Polizei ab 1 Uhr eine Vielzahl von Notrufen ein.