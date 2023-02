Super League: Historischer Zuschauerrekord

Der Meister steht in der Super League noch nicht fest. Nach 21 von 36 Runden stehen die Young Boys mit einem Vorsprung von 13 Punkten an der Tabellenspitze vor Servette und St. Gallen. Was aber jetzt bereits sicher ist: In den ersten 21 Runden der Saison 2022/23 strömten so viele Fans in die zehn Stadien der Liga wie nie zuvor in der Geschichte des Schweizer Fussballs. Dies teilt die Swiss Football League am Freitag mit.