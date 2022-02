Über 20 Millionen Franken : Historischer Sieg – US-Fussballerinnen kriegen gleiche Prämien wie die Männer

Die Frauen-Nationalmannschaft der USA hat im Gleichstellungskampf einen historischen Sieg errungen. Nach jahrelangem Rechtsstreit erhalten sie nun vom US-Verband die gleiche Bezahlung wie die Männer.

Über 20 Millionen Franken sollen nun an die US-Fussballerinnen ausgeschüttet werden.

Angeführt von Starspielerin Megan Rapinoe haben die Fussballerinnen der USA im Kampf um Gleichstellung einen historischen Sieg errungen. Nach jahrelangem Rechtsstreit erhalten die Fussballerinnen künftig vom US-Verband die gleiche Bezahlung wie die Männer. «Das ist ein grosser Gewinn für alle Frauen. Ich denke, wir werden einmal auf diesen Tag zurückblicken und sagen, dass dies der Moment ist, in dem sich der US-Fussball zum Besseren verändert hat», sagte Rapinoe am Dienstag in der US-Fernsehshow «Good Morning America».