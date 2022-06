Nations League Round-up : Historischer Gavi gegen Tschechien – Norwegen siegt dank Haaland-Show

Während sich die Spanier gegen Tschechien beinahe die Zähne ausbeissen, zeigt sich der norwegische Shooting-Star Braut Erling Haaland einmal mehr von seiner torgefährlichen Seite.

Jan Kuchta hatte Tschechien in der zweiten Halbzeit mit 2:1 in Führung gebracht.

Durch das deutliche 4:0 gegen die Schweiz übernahm Portugal nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Spanien die Tabellenspitze in der Gruppe 2 der Nations League (Liga A). Punktgleicher Zweiter ist Tschechien, das in Prag trotz zweimaliger Führung gegen Spanien am Ende nur zu einem 2:2 (1:1) kam. Jakub Pesek (4.) und Jan Kuchta (66.) hatten die Gastgeber zwei Mal in Front gebracht.