Equal prime beim SFV : «Historischer Tag» – Frauen-Nati kassiert nun Männer-Prämien 

«Ein starkes Zeichen für den Frauenfussball»

Nati-Captain Lia Wälti sagt: «Wir haben lange für den Moment gekämpft. Jetzt ist der Tag gekommen. Das ist unglaublich für uns. Es ist aber auch wichtig, dass wir weiterkämpfen.» Auch Tatjana Hänni ist die Freude an der Pressekonferenz definitiv anzusehen. «Es ist ein unglaublich starkes Zeichen. Vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell hier sitzen.» Für die Direktorin Frauenfussball ist aber auch klar, dass noch viel gearbeitet werden muss. Besonders im Bereich der Uefa- und Fifa-Prämien.

EM 2025 soll Boost bringen

An der Männer-EM im letzten Jahr wurden 221 Millionen an die Teams ausbezahlt. Daraus wurden Spieler- und Staffprämien mitfinanziert und ein grosser Teil floss in den Junioren-, Breiten- und Frauenfussball. Bei den Frauen in diesem Jahr werden es nur 16 Millionen für alle Teams sein. Der SFV hat sich deshalb dazu entschieden, alle Uefa-Prämien vollständig an die Spielerinnen und Staff weiterzugeben. Dazu werden die Betriebskosten wie Flüge, Hotels und weiteres vom Verband übernommen. Die Verantwortlichen versprachen, dass man sich als Verband dafür einsetzt, dass die Uefa und Fifa die Prämien bei Frauen-Turnieren deutlich erhöhen.