Nato-Beitrittsgesuch : «Historischer Tag» für Finnland und Schweden – Türkei stellt sich quer

Die beiden Länder, die traditionell neutral sind, haben sich aufgrund der russischen Invasion der Ukraine für einen Beitritt zum Verteidigungsbündnis entschieden. Nun wurden die Gesuche offiziell bei der Nato eingereicht.

via REUTERS

Das finnische Parlament unter der Premierministerin Sanna Marin hatte am Dienstag mit überwältigender Mehrheit für einen Beitritt des Landes in das Verteidigungsbündnis gestimmt.

Finnland und Schweden haben am Mittwoch ihre Gesuche für einen Nato-Beitritt eingereicht.

Russland ist die Annäherung an das westliche Verteidigungsbündnis ein Dorn im Auge, doch auch Nato-Mitglied Türkei will gegen die Beitritte ankämpfen.

Am Mittwoch haben Schweden und Finnland ihre Beitrittsgesuche bei der Nato eingereicht.

Schweden und Finnland haben offiziell die Aufnahme in die Nato beantragt. Die beiden nordischen Länder reichten ihre Mitgliedsanträge am Mittwoch gemeinsam ein. «Dies ist ein historischer Moment zu einem kritischen Zeitpunkt für unsere Sicherheit», sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der die Beitrittsanträge von den Botschaftern der beiden Länder im Hauptquartier des Militärbündnisses in Brüssel entgegennahm. Die Nato-Verbündeten würden nun die nächsten Schritte erörtern.