Erster Meistertitel der Club-Geschichte - Historischer Triumph für Servette – Frauen sind Schweizer Meister

Dabei waren es gar nicht die Genferinnen, die das erste Tor schossen. YB-Spielerin Salm war es, die zum 1:0 für Servette traf. Nach einem langen Ball der Genferinnen wollte sie mit dem Kopf zu Torhüterin Bürki zurückspielen. Bürki rechnete allerdings nicht mit dieser Rückgabe, und so landete das Leder im eigenen Kasten. Spät in der zweiten Hälfte konnte dann YB-Verteidigerin Schmid den Ball nicht klären. Fleury liess sich die Chance nicht nehmen, schob den Ball eiskalt zum 2:0 für die Genferinnen ein.

Der erste Meistertitel der Club-Geschichte ist verdient. Vor der Partie stand Servette bei 19 Siegen aus 25 Partien. Nun sind es 20 aus 26. In der Meisterschaft resultierten erst zwei Niederlagen. Zwei Mal verlor Servette mit 1:2 gegen die FC-Zürich-Frauen, die seit 2008 von möglichen zwölf Titeln deren zehn eroberten. Und bereits in der letzten Saison standen die Romands vor dem Titelgewinn. Damals waren sie jedoch von Corona ausgebremst worden. Mit einem Punkt Vorsprung lagen sie zum Zeitpunkt des Abbruchs an der Spitze.