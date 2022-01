«Bleiben Sie zu Hause» : Historischer Wintersturm legt gesamte Ostküste der USA lahm

Schneefall bis zu einem Meter und heftige Böen: Neun Bundesstaaten haben den Schneenotstand ausgerufen, über 5000 Fluge sind bisher gestrichen.

Einer der schwersten Winterstürme seit Jahren hat am Samstag die Ostküste der USA getroffen. Tausende Flüge wurden abgesagt, für rund 70 Millionen Menschen galten Unwetterwarnungen. In den Bundesstaaten New York und New Jersey wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, in Boston, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland und Virginia gilt der Schneenotstand. Bürgermeisterin Michelle Wu sprach von einem «historischen Sturm». Im Norden von New York wurde eine erste Tote gemeldet.