«Historisches geschafft» – Schweizer Ski-Stars brillieren an der WM

Historisch und erfolgreich, das passt besonders zu Marco Odermatt. Seit Aksel Lund Svindal im Jahr 2007 gelang es keinem Fahrer mehr, im Riesenslalom und der Abfahrt, also in zwei so unterschiedlichen Disziplinen, an einer WM Gold zu gewinnen. Doch Odermatt lässt das eher kalt: «All die historischen Dinge schaue ich dann mit etwas grösserem Abstand an.» In dem Moment sei es ihm nur wichtig, im Rennen Vollgas zu geben, da würde die Disziplin keine Rolle spielen, erklärte er in einem Interview auch gegenüber 20 Minuten.