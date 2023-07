Waldhaus Flims steht vor dem Aus

Grund: Das Hotel ist wohl in finanziellen Nöten und steht vor dem Aus.

Steigende Energie- und Wartungskosten sowie ein Rückgang an Buchungen sind die Gründe.

Das ist die Situation

3000 Quadratmeter Spa-Fläche, sechs Bars und Restaurants und ein traumhafter Bergblick: Das Waldhaus Flims GR gehört zu den bekanntesten Luxushotels der Schweiz. Nun steht es kurz vor dem Aus, wie der « Blick »schreibt. Die Zeitung bezieht sich auf eine Nachricht, welche der Direktor des Hotels seinen treusten Gästen geschickt haben soll. «Wir schreiben Sie an, um Sie darüber zu informieren, dass das Waldhaus Flims Wellness Resort seit einiger Zeit mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat», steht unter anderem darin.

Ab dem 1. August werden alle Restaurants und der Spa-Bereich geschlossen. Bestehende Reservierungen nach dem Stichtag werden storniert. Das Hotel habe in der Vergangenheit mit diversen Sparmassnahmen versucht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen – offenbar vergeblich. «Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, ist aber leider notwendig, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern», soll das Hotel mitgeteilt haben. Man bedauere, dass man die Gäste nicht mehr willkommen heissen könne, und hoffe, dass man einen Weg finden werde, um das Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken.

Schon 2015 pleite

Offenbar brachten steigende Energie- und Wartungskosten sowie eine stark verminderte Auslastung das Hotel in die Schieflage. Schon 2015 ging das Waldhaus pleite. In der Folge kauften amerikanische Investoren die Anlage für 40 Millionen Franken. Dieselbe Summe steckten sie in eine Sanierung. Nun droht der erneute Absturz des Kult-Resorts.