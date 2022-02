Hit-Song «abcdefu» von Gayle soll auf einer Lüge basieren

Nun hat sich herausgestellt, dass die faszinierende Erfolgsgeschichte des One Hit Wonder auf einer Lüge beruhen soll.

Wer gelegentlich durch Tiktok oder Instagram scrollt, kommt kaum daran vorbei: Der Song «abcdefu» der US-amerikanischen Sängerin Gayle (17) gilt derzeit als einer der beliebtesten und meist verwendeten Songs auf Social Media. Der Hit steht weltweit an der Spitze der Charts – und auch in der Schweiz belegt er seit drei Wochen den ersten Platz. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des Songs auf der Plattform Tiktok – und mit einer vertuschten Lüge, wie ein Video jetzt beweisen soll.

Die offizielle Entstehungsgeschichte der Single beginnt damit, dass Gayle ihre Fans auf Tiktok nach Ideen für einen neuen Song fragte. Die 17-Jährige erhielt Tausende von Kommentaren – darunter auch den Vorschlag, einen Break-up-Song zu schreiben, der das Alphabet beinhaltet. Die Texanerin reagierte sofort darauf und postete sogleich ein Video von sich , wie sie in ihrem Badezimmer sitzt und den scheinbar spontan komponierten Song «abcdefu» singt. Viele Fans zeigten sich begeistert und wünschten sich eine Vollversion davon, die sie bald auch bekommen sollten. Was sie allerdings nicht wussten: Gayle hatte den Song zu diesem Zeitpunkt wohl längst in der Tasche.

Alles bloss eine Marketing-Strategie?

So wurde der Kommentar mit dem besagten Themenvorschlag für die neue Single von einer Userin namens Nancy Berman verfasst. Ihr Tiktok-Profil ist zwar privat und lässt auf den ersten Blick nichts Aussergewöhnliches vermuten. Googelt man jedoch den Namen, wird schnell klar: Der angebliche Fan ist in Wahrheit eine Digital-Marketing-Managerin bei Atlantic Records – dem Musiklabel, bei dem Gayle unter Vertrag steht.

Die faszinierende Erfolgsgeschichte des Hits dürfte also auf einer Reihe von Lügen beruhen – und in Wahrheit eine abgesprochene Promo-Aktion gewesen sein, um den Sound gross rauszubringen. Erstmals geäussert hat diese Vermutung der amerikanische Tiktoker Daniel Wall in einem Clip Anfang Januar. Sein Video wurde bereits 13 Millionen Mal angeklickt, hat zwei Millionen Likes und stolze 13’000 Kommentare. Wer heute nach der Dame im Internet sucht, stellt allerdings fest, dass all die gezeigten Profile inzwischen gelöscht wurden und unauffindbar sind.