DEB schmeisst NHL-Goalie Thomas Greiss raus

Bald steht die Eishockey-WM in Lettland an. Die Schweizer Nati bereitet sich bereits vor, am Dienstagabend hätte das Testspiel gegen Italien stattgefunden. Erstmal noch ohne die Stars aus der NHL, da in dieser noch die Qualifikation läuft. Und die Schweizer NHL-Cracks werden ohnehin nur zur Nati stossen können, wenn ihr jeweiliges Team das Playoff verpasst.