Unbekannte Briefe veröffentlicht : Hitler war stark von seinem Vater geprägt

Der Lebensweg des Diktators Adolf Hitler ist um einige Facetten reicher. Neue Quellen deuten darauf hin, dass sein Vater einen grossen Einfluss hatte. Selbstüberschätzung und Verachtung von Autoritäten finden sich bei Vater und Sohn.

Sandgruber nimmt in seinem am Montag erschienenen Buch «Hitlers Vater. Wie der Sohn zum Diktator wurde» auch eine Neubewertung des Antisemitismus von Adolf Hitler (1889-1945) vor. Die 60 Seiten lange, 1943 verfasste Urfassung eines Buchs von Hitlers Jugendfreund August Kubizek lege nahe, dass Hitler schon in seinen Jugendjahren in Linz massive antijüdische Einstellungen entwickelte. In dieser Urfassung widerspreche Kubizek ausdrücklich der Version von Hitler, der laut «Mein Kampf» erst in seinen Jahren in Wien zum Antisemiten geworden sei. «Dabei ist er schon zwei Monate nach der Ankunft in Wien einem Antisemiten-Club beigetreten», so Sandgruber.