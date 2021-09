Unmut nach Zertifikat-Ausweitung : Hitlergruss, Hakenkreuze und Davidsterne an «Mass-Voll»-Demo in Bern

Die letzten Covid-Beschlüsse des Bundesrates werfen hohe Wellen – Tausende Demonstrierende gingen deswegen in den vergangenen Tagen auf die Strasse. Darunter waren offenbar auch Rechtsradikale.

Aufnahmen, die von der Reitschule-Zeitung «Megafon» auf Twitter geteilt wurden, zeigen wie ein Demo-Teilnehmer am Mittwoch in Bern den Hitlergruss zeigte.

Die Organisatoren der grossen Demo am Mittwoch, wollen nach eigenen Angaben solche Personen nicht in ihren Reihen wissen.

Es war laut und voll in den Berner Gassen die letzten Tage. Donnerstag und Mittwoch zogen Demonstrantinnen und Demonstranten jeweils abends durch Bern und protestierten gegen die verschärften Covid-Massnahmen des Bundesrates. Die grosse Demo am Mittwoch wurde vom Verein «Mass-Voll» organisiert, die Organisatoren sprechen von über 20’000 Teilnehmenden. Gemäss Schätzungen von 20 Minuten waren mehrere Tausend Personen am Demonstrieren – unter ihnen offenbar auch einige Personen mit rechtsextremer und antisemitischer Gesinnung. Von der Reitschul-Zeitung «Megafon» veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie einzelne Demonstrantinnen und Demonstranten teilweise den Arm zum Hitlergruss streckten, Davidsterne mit der Aufschrift «Ungeimpft» trugen oder Transparente mit antisemitischen Wortlauten mit sich führten. Gemäss den Reitschülerinnen und Reitschülern liefen an der Demo auch einige bekennende Rechtsradikale mit.