Mythos um Besitzer des Reptils

Hitlers angeblicher Alligator stirbt mit 84 Jahren

Der Moskauer Zoo trauert um den mit 84 Jahren verstorbenen Alligator «Saturn». Gerüchte besagen, das über drei Meter lange Tier hätte Adolf Hitler gehört.

«Saturn» wurde den Angaben zufolge um 1936 in den USA geboren und kam anschliessend nach Berlin. Der Alligator soll in der Bombennacht vom 23. November 1943 aus dem Zoo ausgebrochen und erst drei Jahre später zufällig von einem britischen Soldaten entdeckt worden sein. Was er in dieser Zeit gemacht hat, ist nach wie vor ein Rätsel.