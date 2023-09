Hittisau: Auto von grossem Stein getroffen

Am Freitag, gegen 12.25 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto auf der L5 von Hittisau in Vorarlberg kommend in Richtung Balderschwang (Deutschland). Auf Höhe von Kilometer 9,3 wurde die Front seines Fahrzeuges plötzlich von einem Gesteinsbrocken mit einem Durchmesser von circa 40 Zentimetern getroffen, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Freitagnachmittag mitteilte.