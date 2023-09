Hittnau ZH: Kantonspolizei Zürich verhaftet 28-jährigen Algerier

Am frühen Dienstagmorgen ging bei der Kantonspolizei eine Meldung ein, dass auf einem Parkplatz an der Tösstalstrasse ein schlafender Mann liege.

Am Dienstagmorgen, kurz nach sechs Uhr, ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass auf einem Parkplatz an der Tösstalstrasse ein schlafender Mann liege. Wie die Kantonspolizei am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung schreibt, konnten die ausgerückten Einsatzkräfte den Mann antreffen und einer Kontrolle unterziehen.