Heisser Asphalt: So schützt du deinen Hund

Verkaufszahlen von Hundeschuhen verdoppelt

Bei der Hitze sind Hundeschuhe oder Hundesocken bei Hundehalterinnen und –haltern beliebt, wie 20 Minuten vom Tierfachgeschäft «Qualipet» erfahren hat. «Jährlich im Sommer beobachten wir eine Zunahme der Verkaufszahlen bei den Hundeschuhen und Hundesocken», sagt Jannine Hägler, Head of Marketing bei Qualipet. Im Vergleich zum Frühling habe sich der Verkauf im Juli dieses Jahres fast verdoppelt. «Wir beobachten diese Verkaufspeaks in unseren Filialen sowie im Onlineshop jeweils bei sehr kalten Wintern und sehr heissen Sommern», so Hägler weiter. Normalerweise flachen die Verkaufszahlen im August ab, wie der Trend aufgrund der diesjährigen späten Hitzewelle aussehe, sei erst Ende Monat bekannt.