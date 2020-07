Vorsicht beim Bad im Meer

Hitze lässt fleischfressende Bakterien gedeihen

Weil die Meere sich aufheizen, vermehren sich gefährliche Vibrionen. Die Erreger können schwere Durchfälle und Wundinfektionen auslösen, aber auch zum Tod führen.

Infektionen, Amputationen, Tod

Wie schnell eine Vibrionen-Infektion voranschreiten kann, zeigen Fälle aus den letzten Jahren (siehe Bildstrecke). Problematisch ist, dass die Betroffenen oft nicht merken, wenn sich die Keime am Körper zu schaffen machen. Als erste Symptome gelten lokaler Schmerz, Fieber und Schüttelfrost. Manche Betroffene erzählen aber auch, dass sie lediglich einen kleinen Fleck am Körper entdeckten, diesen aber auf einen Spinnenbiss zurückführten.

Gefahr steigt weltweit

Die stäbchenförmigen Erreger fühlen sich bei Wassertemperaturen ab 20 Grad pudelwohl und vermehren sich dann rasant, so das BfR. Die Keime kommen weltweit vor allem in Meeren und Flussmündungen vor. Auch in Brackwasser und Lagunen sind sie anzutreffen. «Gewässer mit Süsswasser sind in der Regel nicht betroffen.»