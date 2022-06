Wechselhaftes Wetter: Hitze und heftige Gewitter – so sieht das Pfingstwochenende aus

1 / 5 Das Pfingstwetter bringt einige Gewitter, jedoch auch Temperaturen bis zu 30 Grad. Bild: Doppelregenbogen nach Gewitter in Landquart. 20min/Community Die Schweiz bekommt dabei die Ausläufer einer Hitzewelle in Südeuropa zu spüren. 20min/Michael Scherrer Verantwortlich dafür ist heisse Luft, die aus der Sahara über das Mittelmeer zu uns zieht, jedoch auch Feuchtigkeit mit sich bringt. 20min/Celia Nogler

Darum gehts

Auf die Schweiz kommt wettertechnisch ein wechselhaftes Pfingstwochenende zu. Dafür ist warme Luft verantwortlich, die derzeit aus der Sahara über das Mittelmeer strömt und Südeuropa eine Hitzewelle beschert. Die heissesten Temperaturen erwarten uns am Samstag. Im Wallis kann dann sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Andere Regionen dürfen mit Temperaturen um die 28 Grad rechnen.

Das Wetter bleibt unbeständig

Die Luft bringt jedoch auch Regen und Gewitter mit sich, denn: «Über dem Atlantik und dem Mittelmeer hat sie Feuchtigkeit gesammelt», erklärt Roger Perret von «Meteo News». Durch die grossen Temperaturunterschiede der Luftmassen entstehen dann Gewitter. «Die heftigsten Gewitter sind am Freitagnachmittag und am Sonntagnachmittag zu erwarten», so Perret weiter.

Die unvorhersehbaren Bedingungen setzen insbesondere den Bauern zu. «Sie hoffen auf stabileres Wetter, um die Heuernte fortsetzen zu können.» Doch die Unbeständigkeit setzt sich zunächst fort. So bringt das Wetter an Pfingstmontag und den darauf folgenden Tagen wieder Regen und einen Temperatureinbruch, bevor der Donnerstag schon wieder Sonne und weit verbreitete Temperaturen über 25 Grad bringt.

Fällt dieses Jahr noch die 40-Grad-Grenze?

Der vergangene Monat war der heisseste Mai seit 1886. Am 20. Mai wurden in Chur gar 33,8 Grad gemessen. Genf stellte im Mai mit 15 Sommertagen einen neuen Messrekord auf, in Locarno wurde gar an 17 Tagen die 25-Grad-Marke geknackt. Für den Juni bedeutet der historisch heisse Mai jedoch nichts: «Man kann nicht von einem Monat auf den anderen schliessen», so Perret.

Grundsätzlich seien in den letzten 20 Jahren praktisch alle Sommer zu warm gewesen. Selbst die in der Nordschweiz noch nie erreichte 40-Grad-Grenze hält Perret in naher Zukunft nicht für ausgeschlossen. «Es ist nur eine Frage der Zeit, dass diese Marke fällt», sagt er. Der Schweizweite Hitzerekord liegt noch immer bei 41,5 Grad, gemessen im Ausnahmesommer von 2003 in Grono im Graubünden.