Hitze-Vorteil für Serbien – hat sich Brasilien verpokert?

Das Schweizer Nationalteam startet am Donnerstagmittag ins WM-Abenteuer gegen den vermeintlich leichtesten Gruppengegner Kamerun. Am Abend schielt man dann zum Duell der Gruppenkonkurrenten Serbien und Brasilien. Dass es in der Hammergruppe G nicht nur spannend, sondern auch heiss zu- und hergehen wird, dafür sorgen die Klimabedingungen in Katar. Stetige Temperaturen um die 30 Grad.

Leistungseinbussen von bis zu 30 Prozent

Die Schweizer Spieler sollten bis zu Turnierbeginn akklimatisiert sein, versichert Markus Tschopp, Performance Analyst der Nati: «Die Hitze hier ist sehr speziell. Wir kommen aus dem Herbst und brauchen nun die Zeit, um uns an das Klima anzupassen. Deshalb sind wir zehn Tage vorher angereist.» Es sei sehr wichtig, sich sorgfältig an dieses Klima anzupassen. «In der Hitze hat man zu Beginn eine Leistungseinbusse von rund 30 Prozent. Das hat man gegen Ghana gesehen, als wir erst den dritten Tag im neuen Klima verbrachten.»

Aufgrund der Sonneneinstrahlung und des fehlenden Windes spricht Tschopp gar von «Extrembedingungen». Der Performance-Doktor fordert trotz dieser Bedingungen eine möglichst hohe Intensität in den Trainings: «Wir müssen draussen sein. Wir müssen in der Hitze trainieren, um uns anzupassen. Das ist das Wichtigste.»

Brasilien trainiert in Turin bei milden Temperaturen

Während die Schweizer bereits seit Montag in Doha sind und die Serben sich seit Dienstag in Bahrain befinden, sind die Brasilien-Stars aktuell weiterhin in Europa. In Turin bereitet sich die Seleção bei Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad auf Doha vor und wird nur wenige Tage vor dem ersten Spiel in Katar anreisen. Eine Situation, die den brasilianischen Journalisten Kopfzerbrechen bereitet – sie fürchten im ersten Spiel einen Hitze-Vorteil für die Serben aufgrund der späten Anreise sowie Akklimatisierung.