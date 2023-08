Hitzefrei: Thurgauer Firma gibt Mitarbeitenden hitzefrei

Doch was bedeutet das für die Kundinnen und Kunden?

Die Hitzewelle hält weiter an – eine Thurgauer Firma überrascht deshalb ihre Mitarbeitenden.

«Wir haben das so noch nie gemacht», sagt Ralph Leuenberger, Geschäftsleiter der Flexo-Handlauf GmbH, auf Anfrage. Aufgrund der anhaltenden heissen Temperaturen, mit bis zu 34 Grad im Kanton Thurgau, hat sich die Firma entschieden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwei Tage hitzefrei zu geben. «Unsere Montage-Teams arbeiten vorwiegend draussen und stehen dabei in der prallen Sonne», so Leuenberger weiter. Bei diesen Temperaturen finde er das nicht zumutbar.