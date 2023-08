Hohe Temperaturen: Hitzewelle bringt uns zum Schwitzen

1 / 4 Das Wetter am Wochenende dürfte vielen den Schweiss aus allen Poren treiben. IMAGO/Panthermedia Die Temperaturen steigen nämlich schon ab Freitag schweizweit an – besonders warm kann es etwa am Genfersee, aber auch in weiten Teilen der nördlichen Schweiz werden. Screenshot/MeteoNews Der Bund warnt deshalb fast im ganzen Land vor der Hitze. Meteo Schweiz

Darum gehts Aufs Wochenende hin gibt der Sommer noch einmal Vollgas.

Im Flachland steigen die Temperaturen verbreitet deutlich über 30 Grad.

Wer zu heiss hat, kann höchstens in die Berge fliehen – oder bis Mitte nächster Woche geduldig sein.

Nach einer durchzogenen Woche steigt das Thermometer pünktlich aufs Wochenende deutlich an und sorgt fast landesweit für Hitzewarnungen. Von Genf bis Chur warnt der Bund im Norden der Schweiz vor erheblicher Gefahr durch Hitze, ebenso im Tessin. Der Kanton Waadt hat am Donnerstagabend bereits den Hitzewellenplan aktiviert.

So wird der Freitag

Dieser könnte in den nächsten Tagen auch gebraucht werden: Ab Freitag sorgt ein kräftiges Hochdruckgebiet in höheren Luftschichten für meist sonniges und heisses Sommerwetter, wie SRF Meteo schreibt. Im nördlichen Teil der Schweiz gibt es am Freitag höchstens einige Schleierwolken, die Sonne sorgt am Nachmittag für Temperaturen von bis zu 34 Grad.

In der Nordwestschweiz sind sogar bis zu 35 Grad möglich, wobei das Wetter wegen des tiefen Luftdrucks weniger schwül werden sollte als in den letzten Tagen. In den Voralpen werden am Freitagnachmittag 30 bis 32 Grad erwartet, im Rhonetal können es gar 34 Grad werden. Vergleichsweise kühl wird es im Oberengadin mit Temperaturen um die 23 Grad.

Hier kannst du dich abkühlen

Wer auf der Suche nach einer Abkühlung ist, sollte am besten in die Berge: Während es auch auf 1500 Metern über Meer am Nachmittag rasch 25 Grad warm sein kann, liegen die Temperaturen nur 1000 Meter höher fast zehn Grad tiefer, wie Jürg Zogg von SRF Meteo schreibt. Alternativ empfiehlt sich natürlich ein Sprung ins kühle Nass.

Das kannst du gegen die Hitze tun Der Bund warnt vor Kreislaufbeschwerden und körperlichem Unwohlsein aufgrund der grossen Hitze. Diese Tipps gibt es zu beachten: Regelmässig ungesüsste Flüssigkeit zu sich nehmen (mind. 1,5 Liter pro Tag).

Kontakt zu Personen in der Umgebung aufnehmen, die in die Risikokategorie fallen (Alter, Vorerkrankungen).

Personen oder Tiere nicht in einem Auto zurücklassen.

So wird es am Wochenende

Auch am Wochenende dürften die Temperaturen schweizweit bei etwa 32 bis lokal 36 Grad liegen, aufgrund des steigenden Bodendrucks wird es auf den Sonntag hin auch wieder eher schwül. So geht es auch in die neue Woche, wo im Flachland weiterhin 30 bis 36 Grad erwartet werden. Ab Donnerstag dürfte dann die Schauer- und Gewitterneigung wieder steigen.